"شط الصبايا".. المكان التاريخي الذي سُطرت فيه قصة هند بنت عتبة

وأبان" الفيفي" أنه كان يوجد في تلك الجهة كهانة عريقة يحتمل توارثهم لها من الجاهلية، مشيراً إلى أن بعض المراجع ذكرت بأن شيخ فيفاء قاسم أحمد المعكوي كان يشتهر بالكهانة، وهو الذي استطاع هزيمة أمير أبي عريش من الأشراف آل خيرات، وبعض من محاربي يام تحت قيادة المكرمي في بعض المعارك الدائرة بينهم، إذ إن هذا الشيخ كان من قبيلة المدري التي كانت أنافية أحد مواطنها قديمًا، في حين يرى الباحث "الفيفي" أنه لا صحة لما نسب إلى هذا الشيخ من الكهانة.