"شقيقتان" وتراكم البريد كشف الواقعة.. تفاصيل جديدة عن وفاة المواطنتين في "سيدني"

كشفت السلطات الأمنية الأسترالية، تفاصيل عثورها على جثتي شقيقتين شابتين (23، 24 عامًا) من الجنسية السعودية، في 7 يونيو في مدينة سيدني، وما زالت ظروف الوفاة غير واضحة وفقًا لتقارير أسترالية.
وقالت الشرطة إن جثتي الشقيقتين كانتا في أسرّة منفصلة، وكانتا هناك لبعض الوقت ولم تظهر عليها علامات إصابة، وحيث إنه لم تكن هناك علامات على الدخول القسري؛ فإنها ستتعامل مع جميع الاحتمالات التي قد تكون سببًا للوفاة.
وأشارت إلى أن الفتاتين كانتا تعيشان في أستراليا منذ عام 2017، وفي الأسابيع الأربعة الأخيرة تراكَمَ البريد خارج باب شقتهما؛ حيث قام المالك بتقديم شكوى بشأن بعض المستحقات.
وقام رجال الشرطة بالتوجه إلى الشقة؛ إلا أن تراكم البريد أمام شقتهما أثار الشكوك، وقام رجال الشرطة بعد ذلك بالدخول إلى الشقة بوجود المالك وعمدة المنطقة، واكتشفوا الجثتين في سريريْن منفصلين دون وجود آثار واضحة تشير إلى وجود شبهة كالسرقة أو القتل؛ إلا أن المحققين أكدوا أنهم سيتعاملون مع حالة وفاتهما على أنها مشبوهة حتى تنتهي التحقيقات، وطلبوا تشريح الجثث.
من جانبها أعلنت القنصلية السعودية في سيدني بأستراليا، أنها تَلَقّت بلاغًا من وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، يفيد بوفاة مواطنتين سعوديتين في مقر سكنهما في مدينة سيدني.
وأشارت القنصلية في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، إلى أنه انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة، وما توليه من اهتمام ورعاية للمواطنين السعوديين، تواصلت فورًا مع الجهات الأسترالية المختصة؛ للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة، وطلبت منها موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق في أسباب وفاتهما.
وأضافت القنصلية أنها ستواصل متابعة القضية مع السلطات الأسترالية المختصة.
كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدتين.