"شقيقتان" وتراكم البريد كشف الواقعة.. تفاصيل جديدة عن وفاة المواطنتين في "سيدني"

وقام رجال الشرطة بالتوجه إلى الشقة؛ إلا أن تراكم البريد أمام شقتهما أثار الشكوك، وقام رجال الشرطة بعد ذلك بالدخول إلى الشقة بوجود المالك وعمدة المنطقة، واكتشفوا الجثتين في سريريْن منفصلين دون وجود آثار واضحة تشير إلى وجود شبهة كالسرقة أو القتل؛ إلا أن المحققين أكدوا أنهم سيتعاملون مع حالة وفاتهما على أنها مشبوهة حتى تنتهي التحقيقات، وطلبوا تشريح الجثث.