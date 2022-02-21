شقيق الطفل الكويتي "شبل يام" يكشف تفاصيل الحادث: شقيقي في غيبوبة بالعناية المركزة

كشف محمد العجمي، شقيق الطفل الكويتي "شبل يام"، أن شقيقه في حالة غيبوبة في العناية المركزة؛ وذلك بعد الحادث المروري الأليم الذي تعرَّض له. مشيرًا لبرنامج يا هلا إلى أن حالته غير مستقرة نتيجة النزيف الذي حصل له مع وجود تجمُّع دموي في الرأس، وعلاماته الحيوية في حالة صعود ونزول، وليست مستقرة.

وعن إخلائه إلى الرياض لتلقي العلاج أوضح أن ذلك يتم بعد مخاطبة وزارة الصحة أو السفارة الكويتية بالرياض.

وأوضح "العجمي" أن تفاصيل الحادث لشقيقة هي اصطدامه بجسم صلب، أدى إلى نزيف في الرأس، وتوقُّف القلب مدة أربع دقائق إلى أن تم إسعافه في المستشفى. لافتًا إلى أن النزيف استمر مع شقيقه أيامًا عدة.

وكانت تقارير إخبارية كويتية قد ذكرت أن وزير الصحة، الدكتور خالد السعيد، قرر توفير طائرة إخلاء طبي للطفل حسين العجمي، الشهير باسم "شبل يام"؛ لنقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة في الرياض لتلقي العلاج.