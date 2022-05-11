‏شقيق العائد من ‫المغرب يتوعد بمقاضاة من يتهمون أخاه بأنه مسحور أو مدمن

وكشف أن شقيقه فهد غير متزوج ويعاني بسبب حالة نفسية منذ 10 سنوات وكان قد أخذ إجازة من عمله وسافر إلى المغرب سياحة في إجازة رسمية، وعندما انتهت إجازته وأراد العودة إلى المملكة لم يتمكن بسبب حظر الطيران لظروف جائحة فيروس كورونا ولكن كان بيننا تواصل واتصالات مستمرة بشكل شهري وكانت آخر مكالمة معه قبل رمضان.