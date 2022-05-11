‏شقيق العائد من ‫المغرب يتوعد بمقاضاة من يتهمون أخاه بأنه مسحور أو مدمن

توعد عبد الهادي الزهراني شقيق العائد من المغرب بمقاضاة من يتهمون شقيقه فهد على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه مسحور أو مدمن مخدرات وغير ذلك، مطالبًا الناس بالتوقف عن توجيه الاتهامات لأخيه.
وتفصيلاً، قال "الزهراني" : "خافوا الله فينا، والدتنا طريحة الفراش بسبب ذلك"، مضيفًا لبرنامج الراصد "هذه الاتهامات لا تجوز شرعًا ولا دينًا ولا أخلاقًا".
وكشف أن شقيقه فهد غير متزوج ويعاني بسبب حالة نفسية منذ 10 سنوات وكان قد أخذ إجازة من عمله وسافر إلى المغرب سياحة في إجازة رسمية، وعندما انتهت إجازته وأراد العودة إلى المملكة لم يتمكن بسبب حظر الطيران لظروف جائحة فيروس كورونا ولكن كان بيننا تواصل واتصالات مستمرة بشكل شهري وكانت آخر مكالمة معه قبل رمضان.
وتابع: عندما توقف عن أخذ علاجه النفسي بسبب عدم توفره زادت حالته النفسية سوءًا.
وعن انتشار مقطع الفيديو عن أخيه أقسم "والله نحن تفاجأنا بهذا المقطع الذي انتشر بشكلٍ واسع عن أخي".