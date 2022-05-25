شكوى ذوي "مريض مكة المهدَّد ببتر رجله" تتفاعل برد "التجمع الصحي": الثلاثاء المقبل موعد قبوله بالمدينة الطبية

وكان ذوو مريض من ذوي الاحتياجات الخاصة، يبلغ من العمر 55 عامًا، قد اشتكوا في خبر نشرته "سبق" بعنوان "بين ألم البتر وأمل القبول.. أسرة مريض بمكة تناشد وزارة الصحة التدخل" من سوء حالته وتدهورها صحيًّا بعد عدم قبوله على مدى الأسابيع الماضية في مستشفيَين بمكة المكرمة: مدينة الملك عبدالله الطبية ومستشفى النور، رغم الإحالات التي أرسلها مستشفى الملك فيصل، حيث يرقد المريض، لكن دون جدوى. وقالوا حينها إن المستشفى الذي يرقد فيه يفتقر لتخصص الأوعية الدموية، وقرر بتر القدم من تحت الركبة وإجراء العملية، وغسل كلى كل ثلاثة أيام، وهو مريض قلب وسكر وضغط، ولا يرى بإحدى عينيه. مطالبين مسؤولي وزارة الصحة بضرورة تحويله لأي مستشفى لإجراء عملية قسطرة للأوعية الدموية للقدمين قبل أن يتم بترهما، وتقييم حالة المريض في مستشفى حكومي أو خاص، سواء داخل المملكة أو خارجها؛ لتجنُّب بتر القدم.