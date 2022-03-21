"شماغ ميباج.. هيبة حضور".. بصمة جديدة في عالم الأشمغة

و"شماغ ميباج... هيبه حضور" سيكون هو الشعار التسويقي الحاضر عبر مختلف الوسائل للشماغ، وهو يحكي عن قصة شماغ عصري سيكون له صدى واسع وحضور بارز بين الأشمغه المتداولة في السوق، ويعبر في الوقت نفسه عن تميز مجموعة عجلان وإخوانه في مواكبة الجديد في الملبوسات الرجالية، وحرصها على الاهتمام برفع ذائقة المستهلك الخليجي ومسايرة اهتمامه بعالم الأناقة الرجالية.