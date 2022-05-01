"صاع الأجداد".. أحد أبرز عادات الحائليين في توزيع زكاة الفطر

ويقوم حافظ الصاع بجدولة أبناء العائلة للحصول على الصاع، وقد يبدأ الجدول من أول شهر رمضان، عادة ما يبدأ بأكبر أفراد الأسرة، ثم الذي يليه سناً، فيما تقوم بعض الأسر بجمع زكاة فطرهم عند أكبر من يجمع أفراد الأب، وقد يصل عددهم إلى 10 أسر في بعض العائلات، مما يعني بقاء الصاع عندهم لأكثر من يومين.