"صانعة الصفقات".. مَن هي الشيهانة العزاز نائب الأمين العام لمجلس الوزراء؟

الشيهانة بنت صالح العزاز نائب الأمين العام لمجلس الوزراء منذ 3 يوليو 2022، تعد من أوائل المحاميات السعوديات التي تُجاز من مجلس نيويورك، وهي ابنة صالح بن عبدالله العزاز، رحمه الله، الذي عُرف بأنه من أوائل المصورين الفوتوغرافيين السعوديين، زوجته بدرية القبلان، أنجبت له خمسة أطفال: أربع بنات هن: الشيهانة وشهد وشهلاء وليانا، وابن واحد هو: عبد الله، وكرمته وزارة الإعلام بجائزة تحمل اسمه، وهي جائزة صالح العزاز لدعم الثقافة والإبداع.