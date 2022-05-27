صبيا تفتح ذراعيها.. عاصمة للمانجو وحاضنة لكرنفال جازان الزراعي
تفتح محافظة صبيا غدًا ذراعيها لانطلاق الكرنفال الجماهيري والتجمّع السنوي الكبير، والمهرجان الزراعي الأقدم على مستوى منطقة جازان "مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2022" الذي يحتفي بمحاصيل الفواكه التي امتازت منطقة جازان بزراعتها وخاصة المانجو.
وتزينت صبيا كعاصمة للمانجو على مستوى الوطن تباهي بمزارعها من المانجو التي تُعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط؛ حيث تحتضن المحافظة واحدة من كبرى المزارع التي تضم أكثر من 30 ألف شجرة ويزيد إنتاجها على 600 طن سنويًّا.
وفي الوقت الذي اكتملت فيه الاستعدادات لانطلاق المهرجان، غدًا الأحد، برعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، يواصل 45 مزارعًا استعدادهم للمشاركة في النسخة الحالية من المهرجان، بجلب أفضل إنتاج مزارعهم من المانجو والتين والجوافة والباباي والموز، واستثمار المهرجان كمنفذ تسويقي هام، خاصة في ظل تضافر جهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان ومحافظة صبيا وجمعية التسويق الزراعي بالمنطقة وبلدية صبيا، لتحقيق النجاح للمهرجان.
ومن المتوقّع أن تشهد نسخة العام الحالي إقبالًا كبيرًا من محبّي الفواكه الاستوائية والزوار عطفًا على الجهود الكبيرة في التنظيم والموقع المتميز للمهرجان بحديقة الملك فهد بجادة صبيا، إلى جانب جودة المنتجات الزراعية التي سيتم عرضها عبر المهرجان، وكذلك تنوع البرامج المصاحبة للمهرجان الذي حمل شعار "أطيب ملقا وأحلى منقا".
ويستطيع الزائر للمهرجان التجول بين "خيمة المنقا" التي يتم خلالها عرض 60 صنفًا من المانجو الذي اشتهرت المنطقة بزراعته، ومختلف أنواع الفواكه الاستوائية الأخرى، وكذلك "خيمة الملقا" التي سيتم خلالها تقديم فقرات طربية وبرامج ترفيهية وفعاليات الطبخ المتميزة، التي تُتيح تجربة رائعة للعائلات والشباب.
وتستهدف بلدية صبيا خلال المهرجان رواد ورائدات الأعمال بحاضنات متخصصة، تهدف لخدمة أصحاب الحرف المتنوعة، وتُتيح فرص عمل للشباب والشابات، وإيجاد منافذ بيع للأسر المنتجة؛ حيث أنشأت البلدية 4 حاضنات رئيسية في المحافظة مكتملة الخدمات تضم 71 منفذًا من منافذ البيع.
كما يستهدف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المزارعين بورش عمل وبرامج تدريبية، تُعنى بتحسين الممارسات الزراعية وتقديم الإرشادات للمزارعين لتحسين جودة المنتجات.