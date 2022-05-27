صبيا تفتح ذراعيها.. عاصمة للمانجو وحاضنة لكرنفال جازان الزراعي

وفي الوقت الذي اكتملت فيه الاستعدادات لانطلاق المهرجان، غدًا الأحد، برعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، يواصل 45 مزارعًا استعدادهم للمشاركة في النسخة الحالية من المهرجان، بجلب أفضل إنتاج مزارعهم من المانجو والتين والجوافة والباباي والموز، واستثمار المهرجان كمنفذ تسويقي هام، خاصة في ظل تضافر جهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان ومحافظة صبيا وجمعية التسويق الزراعي بالمنطقة وبلدية صبيا، لتحقيق النجاح للمهرجان.