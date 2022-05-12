"صحة الطائف" تتفاعل مع حالة "رواف" .. ومستشفى قوى الأمن تقبل الحالة

ويقول والد الطفل "رواف": بتاريخ 25 رمضان الماضي، تعرض ابني إلى تشنجات من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثامنة مساءً وصفها الدكتور المباشر وقتها بالعناية المركزة في مستشفى الأطفال بالطائف، بأنها تشنجات صعبة، وأجرى له اللازم، وتم وضعه تحت التنفس الصناعي لمدة يومين، كما أُجريت له أشعة رنين، وأشعة تخطيط للدماغ، والكارثة الكبرى لم نجد من يقرأ أشعة تخطيط الدماغ، حيث لا بد أن يكون استشاري مخ وأعصاب أطفال، وأبلغنا أنه لا يوجد بمحافظة الطائف أي استشاري مخ وأعصاب أطفال.