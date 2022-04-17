"صحة حائل" تواصل حملتها للتعريف بـ"الحمى المالطية" وانتقالها والوقاية منها

وركزت النشرات التوعوية في الحملة على الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها والمتمثلة في شراء الحليب ومشتقاته من مصادر مأمونة، وبسترة الحليب الطازج أو الغلي، وعدم تناول الحليب غير المغلي أو غير المبستر، وتناول اللحوم المطبوخة جيداً، وأهمية غسل اليدين بالماء والصابون جيداً بعد ملامسة الحيوانات.