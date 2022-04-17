"صحة حائل" تواصل حملتها للتعريف بـ"الحمى المالطية" وانتقالها والوقاية منها

تواصل صحة حائل، ممثلةً في إدارة نواقل المرض والأمراض المشتركة بالصحة العامة، حملتها التوعوية للتعريف بمرض "الحمى المالطية" ومسبباته وطرق انتقاله وسبل الوقاية منه، وذلك على هامش مشروع دراسة السلوكيات المرتبطة باستيطان الحمى المالطية.
وتفصيلاً، أوضح قائد المشروع والمنسق في إدارة نواقل المرض والأمراض المشتركة بصحة حائل ناصر الخميش، أنه منذ انطلاق المشروع تم زيارة 93 موقعاً شملت السوق الشمالي والجنوبي للمواشي، كما شملت حظائر الماشية القريبة من ضواحي مدينة حائل والقرى المجاورة لها.
وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى توعية الرعاة وملاك المواشي عن مرض الحمى المالطية والتعريف بالمرض، وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه، بالإضافة إلى توزيع المنشورات التوعوية.
وركزت النشرات التوعوية في الحملة على الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها والمتمثلة في شراء الحليب ومشتقاته من مصادر مأمونة، وبسترة الحليب الطازج أو الغلي، وعدم تناول الحليب غير المغلي أو غير المبستر، وتناول اللحوم المطبوخة جيداً، وأهمية غسل اليدين بالماء والصابون جيداً بعد ملامسة الحيوانات.
وبينت النشرة أن الحمى المالطية مرض جرثومي مشترك يصيب الحيوان وينتقل إلى الإنسان، وتسببه بكتيريا "البروسيلا"، ويتعرض الإنسان لعدوى المرض عن طريق الجهاز الهضمي عند شرب أو تناول منتجات الحيوانات المصابة المصنعة من الحليب غير المغلي أو غير المبستر واللحوم غير المطبوخة جيداً.
وأوضحت النشرة أن العدوى تنتقل كذلك للإنسان عن طريق التعامل المباشر مع الحيوانات المصابة أو أنسجتها أو إفرازاتها حيث يمكن أن تدخل البكتيريا الجسم من خلال شقوق في الجلد أو استنشاق الهواء المحمل بالجراثيم في الإسطبلات والحظائر وغير ذلك.
وأكدت النشرة أن الشفاء هو النتيجة المعتادة حال التزام الشخص المصاب بتعليمات الطبيب وإرشاداته من حيث تناول الجرعة العلاجية المحددة زمنياً، حيث تتوفر العلاجات النوعية للمصابين بالمرض، وتمثل أعراض الإصابة بالمرض بالحمى غير المنتظمة، الصداع والتعب والإرهاق وفقدان الشهية، ونقص الوزن، والتعرق الغزير، وآلام العضلات والمفاصل خاصة منطقة أسفل الظهر.