"صحة ينبع" تحدد أوقات دوام المستشفيات والمراكز الصحية خلال شهر رمضان المبارك

حدد القطاع الصحي بمحافظة ينبع ساعات أوقات الدوام لجميع المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة ينبع خلال شهر رمضان المبارك على فترتين: الصباحية التي يبدأ الدوام الصباحي فيها من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الرابعة مساءً، والفترة المسائية التي يبدأ الدوام المسائي من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الثانية صباحًا.
وبين القطاع أن فترة عمل المراكز الممتدة، وهي مركز صحي البندر والسميري، على فترتين صباحية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءً، وفترة مسائية من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الثانية صباحًا، أما مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تعمل في الفترة الصباحية فيكون الدوام بها من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساء.
والمراكز التي تعمل أيام الجمعة والسبت، وهي مركز صحي البندر، فيكون الدوام من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الثانية صباحًا، أما دوام عيادات مستشفى ينبع العام فعلى فترتين صباحية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وفترة مسائية من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة صباحًا.