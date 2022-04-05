"صحة ينبع" تحدد أوقات دوام المستشفيات والمراكز الصحية خلال شهر رمضان المبارك

وبين القطاع أن فترة عمل المراكز الممتدة، وهي مركز صحي البندر والسميري، على فترتين صباحية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءً، وفترة مسائية من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الثانية صباحًا، أما مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تعمل في الفترة الصباحية فيكون الدوام بها من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساء.