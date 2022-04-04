"صحتي".. التطبيق الأعلى تحميلًا في تقرير "إنترنت السعودية"

يذكر أن "الصحة" دمجت أخيراً جميع تطبيقاتها لتصبح في التطبيق الموحد "تطبيق صحتي"، ويأتي ذلك حرصًا منها على التسهيل لجميع المواطنين والمقيمين، وسرعة الحصول على الخدمات الصحية، ويتميز تطبيق "صحتي" بشموليته حيث يتيح للمستخدمين حجز واستعراض المواعيد في أكثر من 35 عيادة عامة ومتخصصة في مراكز الرعاية الصحية، وحجز موعد لأخذ لقاح فيروس (كوفيد-19)، وفحوصات فيروس (كوفيد-19)، إضافةً إلى خدمة الاستشارات الفورية (صوتي وفيديو)، وخدمة البحث عن دواء، وأقرب الصيدليات الموفرة له، واستعراض الإجازات المرضية، واستعراض الوصفة الإلكترونية، والتطعيمات، وتسجيل المؤشرات الحيوية، واحتساب الخطوات، والوقاية ومكافحة العدوى، وخدمة إضافة وتسجيل التابعين، ونتائج الفحص المدرسي.