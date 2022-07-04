صدور التوجيه السامي الكريم بتسليم كسوة الكعبة لكبير سدنة بيت الله الحرام يوم عيد الأضحى

وأكد "السديس" أن القيادة سباقة لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، وأنها أولت الكعبة المشرفة جلّ اهتمامها من خلال العناية بها وصيانة كسوتها، وإحلال كسوة جديدة لها كل عام؛ لما لها من قدسية عظيمة لدى عموم المسلمين.