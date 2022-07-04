صدور التوجيه السامي الكريم بتسليم كسوة الكعبة لكبير سدنة بيت الله الحرام يوم عيد الأضحى

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس صدور التوجيه السامي الكريم بأن يكون تسليم كسوة الكعبة المشرفة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لكبير سدنة بيت الله الحرام في يوم عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1443هـ، وأن يكون موعد استبدالها غرة محرم من عام 1444هـ.
وأكد "السديس" أن القيادة سباقة لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، وأنها أولت الكعبة المشرفة جلّ اهتمامها من خلال العناية بها وصيانة كسوتها، وإحلال كسوة جديدة لها كل عام؛ لما لها من قدسية عظيمة لدى عموم المسلمين.
وأضاف: شرفنا الله عز وجل بالعناية ببيته الحرام، واصطفى هذه البلاد المباركة للقيام بشؤونه ووفادة قاصديه، ومن هذا المنطلق نهيب أنفسنا جميعًا بضرورة بذل المزيد دون كلل في سبيل الرعاية والعناية وإتقان العمر؛ تحقيقًا لتطلعات وتوجيهات القيادة.