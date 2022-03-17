صناعيًّا وسياسيًّا وعسكريًّا.. تاريخ من العلاقات السعودية- البريطانية وأفق للمستقبل

أوضح محلل سياسي، أن السعودية وبريطانيا ترتبطان بعلاقات طويلة ترسخت بمرور الأيام وزادتها الشراكات المتعددة من المجالات كافة (العسكرية، والسياسية، والأمنية، والاستثمارية، والتعليمية، والصحية، وغيرها) قوة إلى قوتها، وهذا ما أكدته الزيارات والاتصالات التي يقوم بها المسؤولون في البلدين، والتي كان آخرها زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى المملكة.