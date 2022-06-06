صورة مشرفة... سياح سعوديون ينقذون رجلاً من الموت في أذربيجان

سجل ثلاثة مواطنين سعوديين موقفاً إنسانياً وصورة مشرفة عن أبناء الوطن في الخارج؛ إذ تمكنوا من إنقاذ رجل أذربيجاني توقف قلبه، وبات يصارع الموت أمام أسرته أثناء سفرهم على الطريق السريع.
وفي هذا السياق، قال المواطن غالب اللويش لـ"سبق": كنت أنا وزميلاي عيد الشمري، وسعد المطيري، في رحلة استجمام وسياحة خارجية بجمهورية أذربيجان وعند مسيرنا برفقة السائق على الطريق السريع الواقع بين قريتي قابالا وباكو، شاهدنا أمامنا تجمعاً كثيفاً للسيارات، وصوت صرخات مدوية ونداء استغاثة.
وأضاف: قررنا التوقف على مقربة منهم، وترجلنا من سيارتنا أنا وزملائي لاستكشاف الأمر، وإذ بعائلة أذربيجانية تعرض ابنها لإغماءة وتوقف القلب، وبحكم عملي في المجال الصحي، قمت بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي له حتى بدأ نبضه وأنفاسه تعود بشكل تدريجي.
وأردف: نقلنا المصاب إلى مستشفى شاماخي بسيارة ذويه وفي الطريق تناوبت أنا وزملائي عن إجراء الإسعاف الأولية له حتى لا تنتكس حالته من جديد، وعند وصولنا إلى الموقع كانت المؤشرات الحيوية للمصاب طبيعية، وقام الكادر الطبي بإستلامه وتنويمه واستكمال العلاج لحالته.
وختم الشمري: مكثت أنا وزملائي عدة ساعات في المستشفى ولم نغادر إلا بعد أن طمأننا الأطباء باستقرار حالة المصاب الصحية وتعافيه، مبينًا أنه وزملاءه يشعرون بالفخر والاعتزاز بعد مساهمتهم بإنقاذ نفس بشرية من الموت.
ووجدت واقعة المنقذين الثلاثة أصداءً واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومستخدمي الأجهزة الذكية، مطالبين بتكريمهم لقاء حسن صنيعهم مع المصاب الأذربيجاني، ورسمهم لأروع الصور الإنسانية المشرقة عن أبناء المملكة في الخارج.