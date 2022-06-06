صورة مشرفة... سياح سعوديون ينقذون رجلاً من الموت في أذربيجان

وفي هذا السياق، قال المواطن غالب اللويش لـ"سبق": كنت أنا وزميلاي عيد الشمري، وسعد المطيري، في رحلة استجمام وسياحة خارجية بجمهورية أذربيجان وعند مسيرنا برفقة السائق على الطريق السريع الواقع بين قريتي قابالا وباكو، شاهدنا أمامنا تجمعاً كثيفاً للسيارات، وصوت صرخات مدوية ونداء استغاثة.