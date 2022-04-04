صورة مشرقة لإفطار ورعاية قاصدي المسجد النبوي يرسمها المتطوعون

كما تشكّل جهود المتطوعين التي تتم تحت إشراف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جانبًا من منظومة الخدمات المقدمة في المسجد النبوي هذا العام، فمن خلال 12 فرصة عمل تطوعي متاحة، تم تسجيل 1456 متطوعًا عبر منصة العمل التطوعي لخدمة قاصدي المسجد النبوي، وتشارك الفرق التطوعية في ساحات المسجد النبوي في مساندة أعمال الجهات ذات العلاقة وتشمل أعمال الدفاع المدني، والهلال الأحمر، والكشافة الجوالة، والجمعيات الخيرية.