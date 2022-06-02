صور من تنومة.. "الشهري" عاشق للطبيعة يكتشف مصنعاً قديماً للرّحى

وتفصيلاً، قال عبدالرحمن الشهري لـ"سبق"؛ إن رحلات السير الطويل "الهايكنج" التي يقوم بها لا تقتصر على الطبيعة الآمنة فحسب، بل تتعداها إلى المواقع ذات الطبيعة الخطرة التي تستدعي القوة والشجاعة لزيارتها كمواجهة الحيوانات المفترسة كالذئاب والضباع وحيوان الوشق، والزواحف كالثعابين شديدة السميّة والعقارب.