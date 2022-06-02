صور من تنومة.. "الشهري" عاشق للطبيعة يكتشف مصنعاً قديماً للرّحى

جمع المواطن "عبدالرحمن بن مسفر الشهري" بين عشقه للطبيعة والتجوّل فيها مشياً على الأقدام وخوض المغامرات.
وتفصيلاً، قال عبدالرحمن الشهري لـ"سبق"؛ إن رحلات السير الطويل "الهايكنج" التي يقوم بها لا تقتصر على الطبيعة الآمنة فحسب، بل تتعداها إلى المواقع ذات الطبيعة الخطرة التي تستدعي القوة والشجاعة لزيارتها كمواجهة الحيوانات المفترسة كالذئاب والضباع وحيوان الوشق، والزواحف كالثعابين شديدة السميّة والعقارب.
وأضاف: "يدفعني عشقي للطبيعة إلى المبيت في قِمم الجبال، حيث استمرت أطول رحلة لي ثلاث ليالٍ في قمة جبل "تهوي" بمركز خاط بمحافظة المجاردة"، مفيداً بأنه شاهد الكثير من النباتات والطيور ومناطق ينابيع المياه.
وتابع: "خلال رحلاتي شاهدت نقوشاً وآثاراً تاريخية، وعرفت أن المملكة بها كنوز بيئية وطبيعية لا مثيل لها، وفيها حضارات قديمة عظيمة".
وأفاد "الشهري" بأنه عثر على مصنع قديم للرّحى، بمنطقة "المقضّى" شمال محافظة تنومة، وهي أداة طحن القمح والحبوب بكل أنواعها، وتصنّع الرّحى من صخور خاصة، وبطرق معينة.
واختتم "الشهري" حديثه بالإشادة بجميع فرق الهايكنج، مبيناً أن لديهم مبادئ رائعة، ومن أهمها المحافظة على الطبيعة، وعدم المساس بمكوّناتها.