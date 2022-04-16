ضمن مبادرة "شهداؤنا في ذاكرتنا".. المسجد النبوي يستقبل قافلة أبناء الشهداء

وأوضحت مساعدة الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة التويجري، أن مبادرة "شهداؤنا في ذاكرتنا" تهدف إلى دعم مسيرة العمل الخيري، من خلال استقبال عدد من أسر شهداء الواجب رحمهم الله تعالى في رحاب المسجد النبوي الشريف، ومشاركتهم توزيع وجبات إفطار صائم على الزائرات والمصليات، بالتعاون مع جمعية تكافل الأيتام الخيرية بمنطقة المدينة المنورة.