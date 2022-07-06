ضيوف الرحمن يتحدثون عن إحساسهم في رحلتهم للحج والمشاعر

وتحدّث عدد من حجاج بيت الله خلال رحلتهم للحج، عما حباهم الله به من نعمة لتأدية فريضتهم، حيث أشار الحاج سيد عبدالفتاح من مصر إلى أن عظمة الزمان والمكان هو شعور يجمع المسلمين بكل أطيافهم في ألفة ومحبة، جاءوا لهدف واحد وبلباس واحد، راجين الرحمة والغفران من الله عز وجل، وأن السعادة التي تغمر المسلمين وهم يؤدون مناسكهم، لا يضاهيها شعور، يحمدون الله على هذه النعمة، يلبون وينقادون لأوامره سبحانه وتعالى في رحلتهم الايمانية.