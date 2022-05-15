"إذا كان للكيمياء إنسان فهو دانه العيثان".. هكذا وصفها أحد المحكّمين

أهدت الطالبة دانه محمد العيثان، ذهبية عالمية للوطن، بعد تحقيقها المركز الأول على مستوى العالم في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022 في مجال الكيمياء، حيث توشحت دانة براية التوحيد متصدرة دول العالم عبر مشروعها المميز إنتاج الهيدروجين بشكل انتقائي من حمض الفورميك، باستخدام محفز روثينيوم فعال لتوليد الطاقة.
والطالبة دانة من بلدة القارة بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، فيما وصفها أحد المحكمين باللقب "إذا كان للكيمياء إنسان فهو دانة العيثان".
يُذكر أن مدير عام تعليم الأحساء حمد بن محمد العيسى، قد نقل تهاني وتبريكات الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، والأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، للطالبة دانه محمد العيثان؛ ووالدها، بمناسبة تحقيقها المركز الأول على مستوى العالم في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022 في مجال الكيمياء، كما نقل لهما خلال اتصاله الهاتفي بوالدها من مقر وجودهما في الولايات المتحدة الأمريكية تهاني وتبريكات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.