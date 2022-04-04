"طبية مكة" تطلق اختبار سلامة المرضى الإلكتروني لموظفي الكادر الصحي

أطلقت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، (اختبار سلامة المرضى الإلكتروني) لموظفي الكادر الصحي المرتبط داخلياً بنظام الخدمات الإدارية، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة.
وتفصيلاً، يأتي ذلك ضمن مبادرات لجنة سلامة المرضى وإدارة الجودة، وبالتعاون مع عدد من الإدارات التي شملت إدارة الصيدلية، إدارة مكافحة العدوى ولجنة الأهداف العالمية لسلامة المرضى والشؤون الأكاديمية.
ويُجرى هذا الاختبار سنوياً بشكل إلزامي لجميع الكادر الصحي في المدينة الطبية، مع توفر مواد تعليمية تخص جميع جوانب سلامة المرضى يتم الاطلاع عليها قبل البدء في الاختبار.
وأوضح المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور وليد حسين أن هذا الاختبار يستهدف جميع مقدمي الرعاية الصحية بالمدينة الطبية من موظفين ومتدربين ومتطوعين، بغرض ضبط الممارسات الإكلينيكية لتطابق جودة ومعايير سلامة المرضى، من خلال رفع مستوى معرفة الكادر الصحي في مختلف الجوانب المتعلقة بسلامة المرضى، والتي ستعكس ثقافة المنشأة خلال تقديم الرعاية الطبية لتتحقق بذلك أحد مستهدفاتها من خلال التركيز على التميز في الخدمة وتحقيق أعلى مستوى للرعاية ذات القيمة وفق أفضل الممارسات الطبية المتماثلة مع المعايير المحليةCBAHI والدولية JCIA.