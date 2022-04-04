"طبية مكة" تطلق اختبار سلامة المرضى الإلكتروني لموظفي الكادر الصحي

وأوضح المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور وليد حسين أن هذا الاختبار يستهدف جميع مقدمي الرعاية الصحية بالمدينة الطبية من موظفين ومتدربين ومتطوعين، بغرض ضبط الممارسات الإكلينيكية لتطابق جودة ومعايير سلامة المرضى، من خلال رفع مستوى معرفة الكادر الصحي في مختلف الجوانب المتعلقة بسلامة المرضى، والتي ستعكس ثقافة المنشأة خلال تقديم الرعاية الطبية لتتحقق بذلك أحد مستهدفاتها من خلال التركيز على التميز في الخدمة وتحقيق أعلى مستوى للرعاية ذات القيمة وفق أفضل الممارسات الطبية المتماثلة مع المعايير المحليةCBAHI والدولية JCIA.