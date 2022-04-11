طفرة جديدة في تفويج المعتمرين وزوّار الحرم.. هنا "محطة جبل الكعبة"

أوضح المركز الموحد للنقل في مكة المكرّمة التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، أن عملية تفويج زوّار المسجد الحرام من معتمرين ومصلين، بالتعاون والتنسيق المستمرين مع الأمن العام في العاصمة المقدّسة، تتم في أعلى مستويات السلامة والأمان منذ بدء تشغيل محطة جبل الكعبة مطلع شهر رمضان الكريم.
وأكّد المركز تجهيز وتصميم المحطة بالعناصر المطلوبة كافة لتلبية راحة وسلامة مستخدمي حافلات مكة المكرّمة؛ حيث تضمنت فصل حركة الحافلات عن حركة المعتمرين والمصلين، مشيراً إلى أنه قد عمد إلى تشغيل محطة جبل الكعبة عبر مساريْن منفصليْن، فهناك المسار رقم (7A) الذي يخدم الحركة من محطة ومواقف قطار الحرميْن إلى محطة جبل الكعبة، ومسار رقم (12) للقادمين من منطقة العمرة ومسجد السيدة عائشة إلى محطة جبل الكعبة.
أما في شأن الحركة المحيطية حول المنطقة المركزية ومحطة جبل الكعبة، فبيّن المركز أنه تم تأمين حواجز بلاستيكية بعدد (750) من أجل تنظيم حركة المشاة وفصل حركة الحافلات عن حركة مستخدمي حافلات مكة المكرّمة، إلى جانب توفير (560) موقفاً مجانياً داخل قطار الحرمين بمكة المكرّمة للمصلين والمعتمرين ومن ثم نقلهم إلى محطة جبل الكعبة عن طريق مسار رقم (7A).
وأشار إلى أن عمليات التفويج بدأت في الأول من شهر رمضان الكريم بتوفير 58 حافلة نقل و106 سائقين، إلى أن وصلت تلك الأعداد إلى 70 حافلة نقل، وأصبح العدد الكلي للسائقين 135 سائقاً مع نهاية الأسبوع الأول من رمضان، وتجري زيادة هذا الأعداد وفقًا للحاجة، في حين حرص المركز على زيادة اللوحات الإرشادية في محطة جبل الكعبة وعبر المسارات من أجل تسهيل الحركة من وإلى المسجد الحرام وضمان وصول المصلين والمعتمرين في سهولة ويسر.
وأكّد المركز أن جميع الأعمال والخطط يتم تنفيذها بالتنسيق والمواءمة مع القطاعات الأمنية والجهات الأخرى المشغّلة للخدمات، وذلك من أجل تحقيق المستوى المطلوب من الانسيابية وسهولة التدفق الحركي من وإلى المسجد الحرام خلال الشهر الكريم، وضمان أمن وسلامة المعتمرين والزوّار على حدٍ سواء.