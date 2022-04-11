طفرة جديدة في تفويج المعتمرين وزوّار الحرم.. هنا "محطة جبل الكعبة"

وأشار إلى أن عمليات التفويج بدأت في الأول من شهر رمضان الكريم بتوفير 58 حافلة نقل و106 سائقين، إلى أن وصلت تلك الأعداد إلى 70 حافلة نقل، وأصبح العدد الكلي للسائقين 135 سائقاً مع نهاية الأسبوع الأول من رمضان، وتجري زيادة هذا الأعداد وفقًا للحاجة، في حين حرص المركز على زيادة اللوحات الإرشادية في محطة جبل الكعبة وعبر المسارات من أجل تسهيل الحركة من وإلى المسجد الحرام وضمان وصول المصلين والمعتمرين في سهولة ويسر.