طقس الإثنين.. تأثير الغبار يتواصل بمناطق عدة ويمتد للرياض
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتَي تبوك والمدينة المنوّرة يمتد تأثيرها لتشمل منطقة القصيم وأجزاءً من منطقتَي الرياض والشرقية؛ قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شمالية الى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.