طقس الإثنين.. تأثير الغبار يتواصل بمناطق عدة ويمتد للرياض

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شمالية الى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.