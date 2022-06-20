طقس العرب: أسباب علمية وراء موجات الحر في مناخ شبه الجزيرة العربية

ومن ثم فسيطرة المرتفع شبه المداري فوق الجزيرة العربية، يعمل كحاجز صد أمام توغل الهواء الأقل حرارة من الشمال، بالإضافة إلى نشاط عميق للمنخفضات الحرارية في الجزيرة العربية، عملت على ازدياد وطأة الحر، تجدر الإشارة إلى أن سيادة الطقس على أي مكان في العالم ومنها الجزيرة العربية؛ لا يمكن أن يكون بسبب ظاهرة جوية بعينها؛ وإنما يكون نتيجة محصلة للعديد من الظواهر الجوية.