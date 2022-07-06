طقس العرب: أمطار رعدية في الربع الخالي ونجران والرياض وجازان وعسير

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تتدفق كميات من الرطوبة نحو القطاع الجنوبي من المملكة اعتباراً من يوم الأربعاء قادمة من بحر العرب عبر سلطنة عُمان، تعمل على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتتكاثر السحب الركامية الرعدية يومَي الاربعاء والخميس في الربع الحالي، وتتساقط زخاتٌ من الأمطار بين الحين والآخر، وتزداد المؤشرات على تأثر أقصى جنوب منطقة الرياض وأجزاءٍ من نجران وجازان وعسير يومَي الجمعة والسبت، قد تكون الأمطار غزيرةً أحياناً ومترافقة بزخاتٍ من البَرَد.