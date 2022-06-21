"طقس العرب": الانقلاب الصيفي أطول نهار في أيام السنة وأقصر ساعات لليل

يُعرف الانقلاب الصيفي بأنه اليوم الذي يبدأ فيه فصل الصيف فلكيًّا، ويتميز يوم الانقلاب الصيفي بأطول نهار بين أيام السنة، وأقصر ساعات لليل.
ويأتي الانقلاب الصيفي كل عام في 20 أو 21 يونيو في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وفي 21 أو 22 ديسمبر في نصف الكرة الأرضية الجنوبي؛ لكن ما الذي يحدث فلكيًّا في يوم الانقلاب الصيفي؟ ولماذا يكون فيه أطول نهار في العام؟
الانقلاب الصيفي يكون بسبب ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، تتغير زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض خلال العام، وبالتالي تتغير نقطة الشروق والغروب الظاهرية في السماء بين الشمال والجنوب، أي أن مسار الشمس في السماء يصبح أعلى أو أدنى على مدار العام.. وفي يوم الانقلاب الصيفي تصل الشمس إلى أقصى نقطة شمالية لها في السماء.
ثم بعد يوم الانقلاب الصيفي (الانقلاب الشمسي)، تبدو الشمس وكأنها تعكس مسارها، وتبدأ بالاتجاه جنوبًا؛ أي أن مسار الشمس الظاهري في السماء ينقلب ويبدأ بالاتجاه جنوبًا حتى يصل إلى أقصى نقطة جنوبية يوم الانقلاب الشتوي في شهر ديسمبر.
يترافق مع هذا الحدث الفلكي ظواهر عديدة نشهدها على الأرض؛ من أهمها: بداية فصل الصيف رسميًّا، شروق الشمس من أقصى الشمال الشرقي وغروبها في أقصى الشمال الغربي، أطول نهار وأقصر ليل، أقصر ظل، انعدام ظل الظهيرة في المناطق الواقعة على مدار السرطان.