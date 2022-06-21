"طقس العرب": الانقلاب الصيفي أطول نهار في أيام السنة وأقصر ساعات لليل

الانقلاب الصيفي يكون بسبب ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، تتغير زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض خلال العام، وبالتالي تتغير نقطة الشروق والغروب الظاهرية في السماء بين الشمال والجنوب، أي أن مسار الشمس في السماء يصبح أعلى أو أدنى على مدار العام.. وفي يوم الانقلاب الصيفي تصل الشمس إلى أقصى نقطة شمالية لها في السماء.