طلاب المنتخب السعودي للرياضيات يحققون 6 جوائز بأولمبياد البلقان للرياضيات

ووفق إنفوجراف على حساب الوزارة في تويتر، فاز الطالب معاذ سعيد عايض القحطاني، بالصف التاسع من إدارة تعليم الرياض، بالميدالية الذهبية بعدد 2640 ساعة تدريبية، فيما حقق طالب الصف التاسع بإدارة تعليم ينبع يوسف أيمن كامل بخيت، الميدالية الفضية بعدد 1948 ساعة تدريبية، والطالب أحمد سعد محمد الشهري، بتعليم الرياض بالصف التاسع، ميدالية فضية بعدد ساعات تدريبية 1518، وطالب تعليم الشرقية بالصف الـ 11 عبدالكريم عبدالله سالم السالم، 2640 ساعة وميدالية فضية، وكذلك فضية لطالب الصف التاسعة بتعليم الأحساء محمد عباس علي السعيد، بتحقيقه 1948 ساعة تدريبية.