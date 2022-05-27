طلاب سعوديون يبهرون العالم ويتزاحمون على منصات التتويج تحقيقًا لطموح ولي العهد

وما إن احتفلت السعودية خلال الأيام الماضية بتحقيق أبنائها 15 جائزة كبرى، و6 جوائز خاصة من بين 2000 طالب وطالبة من 85 دولة، خلال مشاركتهم في معرض "ريجينيرون" الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2022"، الذي أقيم في مدينة "أتلانتا" بولاية جورجيا الأمريكية، حتى فرحوا اليوم بتحقيق الطلبة المشاركين في معرض "آيتكس 2022" الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية 13 جائزة عالمية كبرى في عدد من المجالات العلمية، وذلك بدولة ماليزيا. ويأتي الإنجاز استمرارًا لنجاحات مشاركة المملكة العربية السعودية دوليًّا.