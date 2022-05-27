طلاب سعوديون يبهرون العالم ويتزاحمون على منصات التتويج تحقيقًا لطموح ولي العهد

تزاحم هذه الفترة الطلاب السعوديون على منصات التتويج في عدد من دول العالم محققين رؤية سمو ولي العهد، التي تسعى نحو تحقيق مستهدفات طموحة، ولاسيما في برنامج التحول الوطني المتعلق بالبحث العلمي والتعليم، الذي يشمل تحسين مستوى توظيف وتدريب وتطوير المعلمين، وتحسين بيئة التعلم لتحفيز الإبداع والابتكار، وتحسين المناهج وطرق التدريس، وتطوير قيم الطلاب ومهاراتهم الأساسية، وتثقيف الطلاب لتلبية متطلبات التنمية الوطنية.
وما إن احتفلت السعودية خلال الأيام الماضية بتحقيق أبنائها 15 جائزة كبرى، و6 جوائز خاصة من بين 2000 طالب وطالبة من 85 دولة، خلال مشاركتهم في معرض "ريجينيرون" الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2022"، الذي أقيم في مدينة "أتلانتا" بولاية جورجيا الأمريكية، حتى فرحوا اليوم بتحقيق الطلبة المشاركين في معرض "آيتكس 2022" الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية 13 جائزة عالمية كبرى في عدد من المجالات العلمية، وذلك بدولة ماليزيا. ويأتي الإنجاز استمرارًا لنجاحات مشاركة المملكة العربية السعودية دوليًّا.
وتأتي الإنجازات التي حققتها السعودية على يد أبنائها وبناتها تأكيدًا لرهان وثقة سمو ولي العهد بالسعوديين والسعوديات، الذين وصفهم بأنهم شعب جبار وعظيم، ووصف همتهم في تحقيق الإنجازات بجبل طويق الشامخ، واعتزازه -حفظه الله- بمقدرتهم على وضع الأهداف، والعمل على تحقيقها بكل سهولة.
يُذكر أنه فاز اليوم طلاب وطالبات السعودية في المعرض بـ6 جوائز ذهبية كبرى في مجالات علمية مختلفة، منها مجال الأتمتة والعمليات بمشاركة الطالب وسام جابر المالكي والطالب إسماعيل إبراهيم صفراطة، ومجال المواد بمشاركة الطالب فيصل فهد المحيش، ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوسائط المتعددة بمشاركة الطالبة جنى غسان زكائي، ومجال التكنولوجيا الحيوية والصحة بمشاركة الطالبة أميرة علي العجلان، ومجال البيئة بمشاركة الطالبة جنى سليمان الريفي. كما حقق الطلاب والطالبات جائزتين فضيتين في مجال البيئة بمشاركة الطالبة ميمونة فائق فطاني، ومجال المواد بمشاركة الطالب مشاري عبدالله الدوسري.
وحصلت كل من الطالبة جنى غسان زكائي والطالبة أميرة علي العجلان والطالب فيصل فهد المحيش على جوائز خاصة من معرض آيتكس كأفضل ابتكار، كما حصل كل من الطالبة ميمونة فائق فطاني والطالبة جنى سليمان الريفي على جائزتَي تكريم من المجلس الخليجي لبراءات الاختراع.
وتأتي مشاركة أبناء وبنات السعودية في إطار استمرار نهج وزارة التعليم في دعم واكتشاف طلابها وطالباتها الموهوبين والمبدعين، ورعايتهم وتشجيعهم وصولاً إلى مشاركتهم وتمثيلهم المملكة في المحافل الدولية؛ وذلك للتعريف بقدراتهم وإمكاناتهم، بما يعينهم على تحقيق المنافسة العالمية.
ويُعد معرض "آيتكس 2022" منصة دولية لاستقطاب الاختراعات والابتكارات في مجالات مختلفة، مثل العلوم والتكنولوجيا، تستهدف جذب المهتمين من المبتكرين والمخترعين، والمستثمرين والمصنعين في مجموعة من الدول؛ لاستكشاف الاختراعات والابتكارات الجديدة في المجالات المختلفة.