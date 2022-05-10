طوارئ مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر تنقذ حياة مريض توقف قلبه فجأة

بفضل من الله، نجح الفريق الطبي بقسم الطوارئ، في مستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر، في إنقاذ حياة شاب بعد أن توقف قلبه بشكل كامل قبل وصوله للمستشفى في ساعة متأخرة من الليل عن طريق الهلال الأحمر؛ حيث استمرت إجراءات الإنعاش القلبي إلى أن تم رجوع النبض للقلب مرة أخرى.
ذكر ذلك الدكتور سعد الشهراني رئيس قسم الطوارئ والمدير الطبي المساعد للمستشفى، الذي أوضح أنه فور استقبال المريض بالطوارئ باشر الفريق الطبي تقديم الإنعاش القلبي الرئوي، ووضع المريض على أجهزة التنفس الصناعي، إلى أن تم رجوع النبض بعد عملية إنعاش استمرت لمدة نصف ساعة، ونجح ولله الحمد في عودة القلب لعمله بصورة طبيعية.
وقال الدكتور "سعد: إن الحالة أُخضعت بعد ذلك إلى تخطيط القلب، وقد أظهرت النتائج وجود جلطة قلبية حادة؛ مما استدعى نقل المريض مباشرة إلى مختبر قسطرة القلب لإجراء القسطرة العلاجية العاجلة، والتي بيّنت انسداد في الشريان التاجي الأمامي؛ حيث تم فتح الانسداد بنجاح، وتركيب دعامة للحفاظ على تروية القلب.
وأضاف الدكتور "سعد" أنه تم تحويل المريض للعناية المركزة القلبية، وفي اليوم التالي تم سحب جميع الأجهزة عن المريض، وكان وضعه الصحي وعلاماته الحيوية مستقرة وطبيعية؛ مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه بفضل جهود فريق العمل والرعاية الحثيثة، تماثل المريض -ولله الحمد- للشفاء، ليخرج من المستشفى بعد عدة أيام إلى منزله وهو بأتم صحة وعافية، بعدما حضر للمستشفى وهو في حالة توقف كامل للقلب.
من جهته قال الدكتور وليد البوعلي المدير الطبي: إن طوارئ مستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر، تضم كفاءات طبية متميزة من حملة الزمالات الأمريكية والكندية على مدار الساعة للكبار والصغار، ومدعومة بأحدث التجهيزات للتعامل مع الحالات الحرجة، ومجهزة بوحدات لإنعاش الحالات القلبية والجلطات الدماغية والإصابات والحوادث، وجميع الحالات المهددة للحياة.
الجدير بالذكر أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر، نجح في حصد العديد من الجوائز وشهادات الاعتماد الدولية والمحلية، والتي من أبرزها شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية STAGE 7 HIMSS، وشهادة التميز من المؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز SRC.