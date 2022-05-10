طوارئ مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر تنقذ حياة مريض توقف قلبه فجأة

وأضاف الدكتور "سعد" أنه تم تحويل المريض للعناية المركزة القلبية، وفي اليوم التالي تم سحب جميع الأجهزة عن المريض، وكان وضعه الصحي وعلاماته الحيوية مستقرة وطبيعية؛ مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه بفضل جهود فريق العمل والرعاية الحثيثة، تماثل المريض -ولله الحمد- للشفاء، ليخرج من المستشفى بعد عدة أيام إلى منزله وهو بأتم صحة وعافية، بعدما حضر للمستشفى وهو في حالة توقف كامل للقلب.