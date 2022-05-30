طوارئ مستشفى سليمان الحبيب ينقذ شابين تَعَرضا لإصابات خطرة في حادث مروري مروع

وأوضح الدكتور "العزة" أن إصابات الأطراف السفلية عَرّضت الرجل اليسرى لخطر البتر بسبب توقف التروية الدموية؛ لكن الفريق الطبي سارع إلى وضع الرجل المتضررة في جبائر مؤقتة، مخصصة لمثل هذه الحالات، مع اتخاذ كل الإجراءات التي تؤمّن التروية الدموية للأجزاء المتضررة، وتَمَكن الفريق الطبي من الإبقاء على التروية الدموية لجزء كبير من القدم، وقد خضع المريضان لعمليات جراحية طويلة ومعقدة، تم فيها إصلاح الكسور؛ خاصة تلك التي لَحِقَت بالوجه والفك، وتثبيت كسور مضاعفة بعظام الفخذ والساق الأيمن للحالة الأولى، وإعادة التروية لجزء كبير من القدم المتضررة للحالة الثانية، وقد تَكَللت كلها بالنجاح ولله الحمد، وتم نقل المريضين من غرفة العمليات، إلى العناية المركزة لمراقبة حالتهما الصحية على مدار الساعة، قبل أن تتحسن حالتهما؛ حيث غادرا المستشفى بحالة صحية جيدة.