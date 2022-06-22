"طوقان": تعاون سعودي أردني بمجال المفاعلات النووية المدمجة ومشروع استكشاف اليورانيوم

وتعمل هيئة الطاقة الذرية -ممثلة في شركة تعدين اليورانيوم الأردنية ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة KA CARE- في مجال استكشاف وتعدين اليورانيوم في منطقة وسط الأردن، وصولًا إلى إنتاج الكعكة الصفراء، التي ستسهم في أن تكون مصدرًا محليًّا وإقليميًّا وفيرًا، يُستخدم في سلسلة إنتاج الوقود النووي للمفاعلات النووية في المنطقة العربية.