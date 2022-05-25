"طيران ناس" يُعيد إطلاق برنامج المكافآت "ناسمايلز".. بمزايا جديدة

وتحت شعار "مزيد من السفر مزيد من ناسمايلز"، يتيح البرنامج بمزاياه الجديدة للأعضاء جمع نقاط مقابل كل ريال يتم إنفاقه، في جميع الرحلات الداخلية والدولية، ضمن الدرجتين الاقتصادية ودرجة بريميوم، إضافة إلى جمع نقاط سمايلز من خلال جميع الخدمات المتاحة التي يتم اختيارها مسبقاً وتتضمن الشراء المسبق للأمتعة الزائدة، اختيار المقعد المفضل في الطائرة، الطلب المسبق لوجبة الطعام المفضلة أو وجبة خفيفة، إضافة إلى خدمة صالات الضيافة في المطارات، كما أنه يتيح جمع النقاط من الشركاء، ويقدم عروضًا حصرية معهم.