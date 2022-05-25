"طيران ناس" يُعيد إطلاق برنامج المكافآت "ناسمايلز".. بمزايا جديدة

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، إعادة إطلاق برنامج المكافآت "ناسمايلز" بمزايا جديدة وذلك اعتبارًا من 22 مايو 2022، ليتيح لأعضاء برنامج الولاء المبتكر الاستمتاع بخصومات ومزايا حصرية.
وتحت شعار "مزيد من السفر مزيد من ناسمايلز"، يتيح البرنامج بمزاياه الجديدة للأعضاء جمع نقاط مقابل كل ريال يتم إنفاقه، في جميع الرحلات الداخلية والدولية، ضمن الدرجتين الاقتصادية ودرجة بريميوم، إضافة إلى جمع نقاط سمايلز من خلال جميع الخدمات المتاحة التي يتم اختيارها مسبقاً وتتضمن الشراء المسبق للأمتعة الزائدة، اختيار المقعد المفضل في الطائرة، الطلب المسبق لوجبة الطعام المفضلة أو وجبة خفيفة، إضافة إلى خدمة صالات الضيافة في المطارات، كما أنه يتيح جمع النقاط من الشركاء، ويقدم عروضًا حصرية معهم.
ويقدّم البرنامج للعضو مزايا تشمل الدخول إلى صالة nasmiles في مطارات الدمام والرياض وجدة، واستخدام النقاط لشراء التذاكر والأمتعة الإضافية والدفع مقابل المقاعد، إلى جانب أولوية معرفة العروض، وأولوية إصدار بطاقة صعود الطائرة في المطار وغيرها من المزايا الحصرية.
ويقدّم ناسمايلز فئتين من درجات العضوية وهما (بيسك) الدرجة الأساسية، و(برايم) وهي الدرجة الأعلى. وعند الانضمام إلى "ناسمايلز"، حيث يتم تسجيل العضو فوراً في فئة (بيسك)، وتتم ترقيته إلى فئة (برايم) عندما يجمع 15,000 نقطة سمايلز.
يُذكر أن الانضمام إلى ناسمايلز مجاني، وبإمكان العملاء أن يصبحوا أعضاءً عبر الموقع الإلكتروني www.flynas.com، من خلال ملء بيانات المسافر باستخدام نموذج "انضم إلى ناسمايلز".
ويمكن للأعضاء اختيار تسجيل العضوية سواء باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ويكون عليهم استخدام بيانات الاسم الموجودة في جواز السفر / بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بالعميل أو نفس المعلومات المقدمة من قبل العميل في حساب flynas.com.