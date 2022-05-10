"طيران ناس": 3 شراكات لشراء وإعادة تأجير 14 طائرة بـ6.6 مليار ريال

يُذكر أن "طيران ناس" يربط أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أسطولها المكون من أكثر من 35 طائرة، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 وحتى الآن أكثر من 60 مليون مسافر، كما حقق مؤخراً أعلى تصنيف في تقييم منظمة APEX غير الربحية التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، حيث حصل على 4 نجوم في أعلى تقييم للطيران الاقتصادي من بين 600 شركة على مستوى العالم، كما تم تصنيفه كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لـ7 أعوام متتالية، وحصل على جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للأعوام 2017 و2018 و2019 و2021، إضافة إلى أفضل خدمة طاقم طيران في الشرق الأوسط لعام 2019.