"عبدالعزيز العامة" تعقد ندوة عن الأمن السيبراني غدًا

وتأتي هذه الندوة في إطار البرنامج الثقافي للعام 2022 الذي تعده المكتبة من أجل نشر الثقافة والمعرفة بمختلف مجالاتها الأدبية والفكرية والتقنية والعلمية، ضمن منهج ثقافي تنهض عليه الخطة الاستراتيجية للمكتبة من أجل إيصال الثقافة بمختلف أنماطها لجميع شرائح المجتمع.