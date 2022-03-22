"عبدالعزيز العامة" تعقد ندوة عن الأمن السيبراني غدًا

تقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض في السابعة من مساء غد ندوة بعنوان: "الأمن السيبراني"، وذلك بمقر قاعة الأنشطة بفرع المكتبة بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.
تقام الندوة بالتعاون مع جمعية أمن المعلومات (حماية) ويقدمها كل من: د. فاطمة العقيل أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود ومستشارة الأمن السيبراني، ود. علي الشهري مختص في الأمن السيبراني والتشفير، ويديرها: أ. عبداللطيف القحطاني ماجستير أمن سيبراني وعضو بجمعية أمن المعلومات (حماية).
وتُعقد الندوة حضورياً وتبث عن بعد عبر حسابات المكتبة، وتناقش الندوة جملة من المحاور من أبرزها: التعريف بالأمن السيبراني، ومخاطر الأمن السيبراني، وأنواع الهجمات السيبرانية، وأساليب الحماية منها.
وتأتي هذه الندوة في إطار البرنامج الثقافي للعام 2022 الذي تعده المكتبة من أجل نشر الثقافة والمعرفة بمختلف مجالاتها الأدبية والفكرية والتقنية والعلمية، ضمن منهج ثقافي تنهض عليه الخطة الاستراتيجية للمكتبة من أجل إيصال الثقافة بمختلف أنماطها لجميع شرائح المجتمع.