عبدالله الزيد: جهود "هيئة الأفلام" تسهم في تمكين ودعم الفنان السعودي

وأكد "الزيد" أهمية الدور الذي يمارسه المهرجان في تطوير القطاع، فإن تحدثنا عن المعرفة التقنية التي يجدها المشارك كل يوم دون مبالغة من مجموعة من الخبراء في مجال الكتابة والإخراج والتمثيل والتسويق، مشيرًا إلى ما يبذله المهرجان من جهود في تهيئة البيئة الفنية عبر ندوات ونشاط معرفي لطباعة الكتب التي يحتاجها القطاع.