عبر اتفاقيتَي عمل.. السماح للعمالة التايلاندية بالعمل في السعودية

أكّد المتحدث باسم الحكومة التايلاندية أن مجلس الوزراء أعطى الضوء الأخضر لاتفاقيتَي عمل مع المملكة العربية السعودية، أمس، تهدفان إلى السماح للتايلانديين بالعمل بشكلٍ قانوني في السعودية، وخاصة في مجال العمالة المنزلية.

ووفقاً لتقارير تايلاندية، فإن الاتفاقيتين ستستمران لمدة خمس سنوات، وسيتم تمديدهما لمدة خمس سنوات أخرى ما لم يقرر أحد الطرفين أو كلاهما إلغاءهما، وسيتعاون كلا البلدين للتأكد من أن التوظيف عادلٌ لأصحاب العمل والموظفين، مشيرة إلى أن الحكومة التايلاندية أكّدت أنها ستخضع سماسرة الوظائف الذين يخالفون القوانين للمساءلة.

وذكر المسؤول التايلاندي أن وزارة العمل يجب أن تتأكّد من أن العمال التايلانديين ليست لديهم أمراض أو سجلات جنائية، وأنهم مدربون بشكل صحيح على وظائفهم، كما ستقوم بتشجيعهم على احترام الثقافة السعودية، مشيراً إلى أن السلطات السعودية هي المسؤولة عن تحديد متطلبات التأهيل للعمالة التايلاندية، كما أنها مسؤولة عن تحديد الأجور والمزايا الإضافية، لذا فإن حقوق العمالة التايلاندية محمية.