عبر اللاسلكي.. "السديس" يوصي بتقديم أرقى الخدمات للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام

وأشاد الشيخ السديس بما يشهده المسجد الحرام من تضافر للجهود والإمكانات، والانسيابية والمرونة التي يشهدها البيت العتيق تزامنًا مع وصول المعتمرين والمصلين لأداء مناسكهم، رافعًا الشكر لولاة الأمر الميامين-حفظهم الله- على ما يبذلونه من جهود عظيمة هدفها التيسير على قاصدي بيت الله الحرام.