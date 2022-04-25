عبر تقنية الطب الاتصالي.. فريق طبي بـ"عارضة جازان" ينجح في إنقاذ حياة شاب عشريني

وذكرت صحة جازان في التفاصيل أن شابًا عشرينيًا حضر إلى طوارئ مستشفي العارضة، وبعد إجراء الكشف الطبي عليه من قِبل الفريق الطبي تبيّن أن المريض يعاني نزيفًا داخليًا في البطن وتهتكًا في الطحال ووجود نزيف قرابة لترين من الدم داخل التجويف البريتوني مع وجود رض شديد في الرأس وارتجاج بالمخ وكدمات داخلية متفرقة مع احتمالية عالية لوجود نزف بالمخ.