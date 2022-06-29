عدد سكان السعودية ينخفض لـ 34.1 مليون نسمة بسبب خروج أجانب خلال جائحة كورونا

تراجع عدد السكان في السعودية في منتصف عام 2021 بنسبة 2.6 في المائة (900 ألف نسمة)، ليبلغ 34.1 مليون نسمة مقابل 35 مليون نسمة منتصف 2020.
ووفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، جاء التراجع نتيجة انخفاض السكان غير السعوديين بنسبة 8.6 في المائة بسبب خروج عديد منهم من البلاد خلال جائحة كورونا.. بينما ارتفع عدد السكان السعوديين بنسبة 1.2 في المائة خلال الفترة ذاتها.
نتيجة ذلك انخفضت حصة غير السعوديين من إجمالي السكان إلى 36.4 في المائة في منتصف 2021 مقابل 38.8 في المائة منتصف 2020، بينما ارتفعت حصة السعوديين إلى 63.6 في المائة مقابل 61.2 في المائة.
وشكّل الذكور 56.8 في المائة (19.4 مليون فرد) من إجمالي السكان (سعوديين وغير سعوديين) في منتصف 2021، والإناث 43.2 في المائة، بنحو 14.7 مليون أنثى، وفق ما نشرته "الاقتصادية" اليوم.
وكان عدد السكان في السعودية قد ارتفع في عامي 2019 و2020.