عدد سكان السعودية ينخفض لـ 34.1 مليون نسمة بسبب خروج أجانب خلال جائحة كورونا

نتيجة ذلك انخفضت حصة غير السعوديين من إجمالي السكان إلى 36.4 في المائة في منتصف 2021 مقابل 38.8 في المائة منتصف 2020، بينما ارتفعت حصة السعوديين إلى 63.6 في المائة مقابل 61.2 في المائة.