"عـــرِّب وليـــدك عرّبــه".. سلّ صيامك مع أخطر 3 صفات في أمثال حائل

تحمل الأمثال الشعبية في منطقة حائل ثلاثة من أهم وأخطر السمات الأدبية، فكثيرًا ما تُضرب الأمثال بشكل بيت أو نصف بيت من الشعر، كما تأتي تلك الأمثال في شكل نصائح مباشرة، أو حكمة نادرة، كما تُعد الأمثال من العادات التي قلّ أن ينالها التغيّر.
وتقول "موسوعة المملكة العربية السعودية": للأمثال في منطقة حائل ذائقة أدبية خاصة، فهي كثيرًا ما تحمل طابعًا شعريًا، وكثيرًا ما تُضرب الأمثال بشكل بيت أو نصف بيت من الشعر الشعبي؛ لأنه من واقع البيئة القريبة من البادية نتيجة الاتصال المباشر، فقد وُجدت أمثال باللهجة البدوية القريبة إلى لهجة بادية وسط الجزيرة العربية، وأمثال بلهجة بادية شمال الجزيرة والشام.
ومن الأمثال على شكل الشعر، هذا المثل عن النسب والمصاهرة فيقولون:
عـــرِّب وليـــدك عرّبــه والنـــار مـــن مقباســـها
بنـــت الـــردي لا تــاخذه لو هــو طــويلٍ راســها
والمثل عبارة عن بيتين من الشعر الشعبي، يتردد على الألسنة في معرض الحديث عن أهمية حُسن اختيار الزوجة من أصل عربي؛ لأنها إنما تأخذ أخلاقها وطباعها من منبتها وأهلها، وتورِّثها لأبنائها، وفيه حثٌّ على اختيار الزوجة من المنبت الحسن، والتحذير من ذات منبت السوء مهما كانت جميلة.
ومثل آخر عن الشخص الذي يطلب العلا والمجد:
رجـلٍ يبي الطولات نومه شلافيح مـا يهتنـي بـالنوم سرحان ذيبه
ويؤكد المثل أن من يسعى للعلا والمجد يكون نومه شلافيح أي قليل، فهو يبذل الجهد حتى لو على حساب نومه وراحته، وهل ينام من يسعى على رزقه.
وتأتي تلك الأمثال بشكل نصائح مباشرة، أو بشكل حكمة نادرة، ومنها ما يحمل التوبيخ واللوم لمن وقع في خطيئة، ومنها ما يشيد بمن فعل معروفًا وغير ذلك.
- "تبذر بسبخة"
يضرب هذا المثل فيمن يصنع المعروف فيمن لا يستحقه، فهو عمل لا يثمر كالذي يبذر في أرض لا تنبت، وهو يرتجي إنباتها وثمرها.
- "فلان مثل هداج تيماء"
ويُضرب في التدليل على كرم الشخص المذكور وحُسن ضيافته.
و"هداج تيماء" هو البئر الشهير وأحد أهم آثار المملكة، والذي يقع بمحافظة تيماء.
وحسب تقرير لصحيفة "الرياض"، يستمد بئر هداج أهميته من الدور الذي لعبه في حياة الأقدمين والمحدثين؛ حيث جعل من تيماء مدينة زراعية كثيرة النخيل هائلة البساتين، وذلك لسعته ووفرة وعذوبة مائه إذا يسنى عليه بسبعة وسبعين جملاً في وقت واحد وفي فصل الصيف، ولهذا كان البئر يلقب بشيخ الجوية أي شيخ الآبار، كما كان مضرباً للمثل من حيث يطلق على الشيخ الجواد الكريم هداج تيماء أو فلان هداج تيماء؛ كنايةً عن الجود والعطاء.
الأمثال الشعبية في منطقة حائل تُعد من العادات التي قل أن ينالها التغيّر؛ لأنها من الأمور التي تُستخدم سواء من باب الحكمة أو من باب أخذ العظة والعبرة أو من باب إعطاء الموقف الذي يُعايَش نكهة خاصة، وهي كذلك من الأمور التي درج على استخدامها العرب وخصوصًا في المملكة العربية السعودية، فلا نـزال نسمع أبناء منطقة حائل يستخدمون الأمثال الشعبية سواء التي لديهم أو التي تأثروا بها من باقي مناطق المملكة.
- "الذهانة ما نفعت إبليس"
يُضرب في الذكاء غير الموفَّق؛ إذ إن الذكاء والدهاء وحدهما لا يكفيان، فلا بد من الإخلاص وتوفيق الله تعالى، ومعناه أن دهاء إبليس لم ينفعه؛ لأنه لم يستخدمه فيما ينفع.
- "لا تحكك بالزمل وأنت حويشي"
والزمل هي الإبل وحويشي صغير الجمل، أي لا تحتكّ بالإبل الضخمة وأنت صغير، ويُضرب في التحذير ممن هو أقوى، وللحضِّ على أن ينـزل الإنسان نفسه منـزلته ولا يبالغ في تقدير قيمة نفسه وقدراته فيزاحم وينافس ويدافع من هم أعلى منه مكانة ومنـزلة وسطوة.
- "فلان راس ضب ما به عراش"
ويُضرب في البخيل الذي لا تُرتجى منه فائدة.
وفي مقال للكاتب الصحفي محمد اليوسفي بصحيفة "الرياض"، يقول: "المثل (راس ظبي ما عليه عراش).. فالعراش كلمة عامية تعني بقايا من اللحم الملتصق بالعظام لا يُستخرج إلا بالأسنان.. ومن المعروف أن رأس الظبي لا يوجد بينه وبين جلدته لحم كما في رأس الضأن، ولذلك كان الصيادون قديماً يتخلصون من رؤوس الظباء، والدلالة أن المثل يُضرب للأشياء غير المرغوب فيها أو التي لا نفع منها، أو لمن يبتغي الشيء من غير مصدره، أو للبخل".
- "شيء ما هو لك يهولك"
يُضرب في التحذير من التطاول والسيطرة أو السطو على ممتلكات الآخرين بغير حق، فهذا يعود على المعتدي بأسوأ العواقب.
تقع منطقة حائل وسط الجزء الشمالي من المملكة العربية السعودية، هي إحدى المناطق الإدارية بالمملكة ومقر إمارتها مدينة حائل، ويحدها من الشرق الحدود الشمالية، ومن الغرب تبوك والمدينة المنورة، ومن الجنوب القصيم، ومن الشمال الجوف.
ومساحة حائل تصل إلى نحو 112444كم وتحتل المرتبة السابعة بالنسبة إلى مناطق المملكة، وليس لحائل منفذ على البحر إلا من خلال المناطق المجاورة.
وتحتل المنطقة الترتيب الثامن من ناحية السكان على مستوى المملكة، حيث يبلغ عدد سكان المنطقة 731.147 نسمة طبقًا لإحصاء (2019).
تنقسم منطقة حائل إدارياً إلى 8 محافظات منها محافظة بقعاء من الفئة (أ)، ومحافظات الغزالة والشنان والحائط والسليمي والشملي وموقق وسميراء، من الفئة (ب)، بالإضافة لنطاق إمارة حائل.
ومن أبرز معالم منطقة حائل؛ جبلا أجا وسلمى والرمز التاريخي للجود والكرم حاتم الطائي، والفنون والنقوش الصخرية التي تدلُّ على وجود السكان في هذه المنطقة قبل ما يقارب 10.000 سنة، وقلعة القشلة التاريخية التي تمَّ بناؤها عام 1960م، ومدينة فيد التاريخية موطن قبيلة أسد، وقبيلة طيء، وقلعة أعيرف التاريخية المبنية في العصر الجاهلي، وتُعتبر مقصدًا للزوَّار الأجانب والرحالة والمستشرقين منذ القِدَم.