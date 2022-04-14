"عـــرِّب وليـــدك عرّبــه".. سلّ صيامك مع أخطر 3 صفات في أمثال حائل

- "الذهانة ما نفعت إبليس"

يُضرب في الذكاء غير الموفَّق؛ إذ إن الذكاء والدهاء وحدهما لا يكفيان، فلا بد من الإخلاص وتوفيق الله تعالى، ومعناه أن دهاء إبليس لم ينفعه؛ لأنه لم يستخدمه فيما ينفع.

- "لا تحكك بالزمل وأنت حويشي"

والزمل هي الإبل وحويشي صغير الجمل، أي لا تحتكّ بالإبل الضخمة وأنت صغير، ويُضرب في التحذير ممن هو أقوى، وللحضِّ على أن ينـزل الإنسان نفسه منـزلته ولا يبالغ في تقدير قيمة نفسه وقدراته فيزاحم وينافس ويدافع من هم أعلى منه مكانة ومنـزلة وسطوة.