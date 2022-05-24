عرعر.. باحث تعداد يصادف "عزاء" في منزل والأسرة تتجاوب وترفض مغادرته

لم يكن يعلم الباحث حماد بن عفر الشمري الذي كان يقوم بعمله المعتاد في تعداد السعودية 2022 أن المنزل الذي قدِم إليه في هجرة ابن سعيد (30 كم غرب عرعر) لديهم عزاء بعد أن توفي عائل الأسرة الأب.
لكن المفاجأة أنهم ما أن شاهدوا لباسه وعرفوا أنه من منسوبي التعداد ورغم اعتذاره على أن يعود لاحقاً، إلا أنهم رفضوا أن يغادر المنزل دون أخذ كامل المعلومات الخاصة بالتعداد، بعد أن رحبوا به وأكرموه، في موقف لا يُستغرب من المواطن السعودي الشهم والحريص على إنجاح التعداد.
وكان عدد الأسرة كبيراً، ولم يكن الباحث يعلم بوجود عزاء، لكنهم أصروا على تقديم كل المعلومات له.