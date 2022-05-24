عرعر.. باحث تعداد يصادف "عزاء" في منزل والأسرة تتجاوب وترفض مغادرته

لكن المفاجأة أنهم ما أن شاهدوا لباسه وعرفوا أنه من منسوبي التعداد ورغم اعتذاره على أن يعود لاحقاً، إلا أنهم رفضوا أن يغادر المنزل دون أخذ كامل المعلومات الخاصة بالتعداد، بعد أن رحبوا به وأكرموه، في موقف لا يُستغرب من المواطن السعودي الشهم والحريص على إنجاح التعداد.