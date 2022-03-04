"عسيري": الوفيات بأوميكرون في المملكة بنسبة 1.4٪ لكل 100 ألف مصاب

استعرض استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة د. عبدالله عسيري، معدل وفيات فيروس كوفيد-19 لكل 100 ألف إصابة، في المملكة، حيث ظهرت فاعلية اللقاحات في الحد بشكل كبير من حدوث الوفيات بين المصابين بالفيروس خلال موجاته الثلاث.