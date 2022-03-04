"عسيري": الوفيات بأوميكرون في المملكة بنسبة 1.4٪ لكل 100 ألف مصاب

استعرض استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة د. عبدالله عسيري، معدل وفيات فيروس كوفيد-19 لكل 100 ألف إصابة، في المملكة، حيث ظهرت فاعلية اللقاحات في الحد بشكل كبير من حدوث الوفيات بين المصابين بالفيروس خلال موجاته الثلاث.
وكشف الرسم البياني، أن نسبة الوفيات لكل 100 ألف مصاب خلال الموجة الأولى (Wild/Alpha) من الفيروس بلغت (267.6٪) والتي مرت دون وجود لقاح، فيما انخفضت خلال الموجة الثانية والتي تعرف بمتحور دلتا إلى نسبة (99.3٪)، وكانت اللقاحات في بدايتها.
وعندما وصلت نسبة التغطية باللقاحات لـ 70٪ بلغت نسبة الوفيات (1.4٪) لكل 100 ألف تعرضوا للإصابة بالمتحور الأخير "أوميكرون".