عسير.. توجيه بمعالجة التشوهات البصرية ونقص الخدمات بـ"تية" محايل

وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز الجهات المختصة في محافظة محايل بسرعة الوقوف على مركز تية التابع للمحافظة ومعالجة السلبيات الموجودة ونقص الخدمات.
ويأتي التوجيه بعد رصد أمير المنطقة عددًا من الملاحظات خلال إحدى جولاته التي يقوم بها بين الفينة والأخرى على محافظات المنطقة ومراكزها.
بدوره قام محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي اليوم بزيارة لمركز تية يرافقه جمع من المسؤولين المعنيين بتلك الملاحظات التي تم رصدها.
وعقد لقاء بالمسؤولين ونواب وأهالي المركز، جرى فيه مناقشة العديد من الملاحظات التي رصدها أمير المنطقة، ومنها معالجة التشوهات البصرية بالمركز. وتم استعراض دور نائب القبيلة وما يجب عليه من حث أفراد قبيلته بالحفاظ على الممتلكات العامة، وخرج المجتمعون بعدة توصيات عاجلة، منها زيادة عدد حاويات النفايات شريطة أن تكون مغلقة، وتكثيف دور البلدية في رفع ونقل النفايات لتكون يومين في الأسبوع، وسرعة إزالة التشوهات البصرية وتكثيف نظافة مسار الطريق.
وشدد المسؤولون على ضرورة رفع مستوى الوعي عند الأهالي وإيضاح الأضرار الناتجة من تراكم وتجمع النفايات، واستعرضوا الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في سبيل إنشاء المرافق العامة ومعالجة التشوهات البصرية والنظافة العامة، والتي يتوجب على الأهالي الحفاظ عليها.