عسير.. توجيه بمعالجة التشوهات البصرية ونقص الخدمات بـ"تية" محايل

وعقد لقاء بالمسؤولين ونواب وأهالي المركز، جرى فيه مناقشة العديد من الملاحظات التي رصدها أمير المنطقة، ومنها معالجة التشوهات البصرية بالمركز. وتم استعراض دور نائب القبيلة وما يجب عليه من حث أفراد قبيلته بالحفاظ على الممتلكات العامة، وخرج المجتمعون بعدة توصيات عاجلة، منها زيادة عدد حاويات النفايات شريطة أن تكون مغلقة، وتكثيف دور البلدية في رفع ونقل النفايات لتكون يومين في الأسبوع، وسرعة إزالة التشوهات البصرية وتكثيف نظافة مسار الطريق.