"عشاء الاستراحة".. "السديري": رسالة "واتساب" بالخطأ كلّفت مواطناً مبلغاً كبيراً من المال

يروي الكاتب الصحفي مشعل السديري؛ كيف تسبّبت رسالة (واتساب) بالخطأ في تكبُّد مواطن سعودي بمنطقة حائل، مبلغاً مالياً كبيراً لإعداد وليمة عشاء كبرى في إحدى الاستراحات.
وفي مقاله "مقتطفات السبت" بصحيفة "الشرق الأوسط"، يروي السديري قائلاً: "تسبّبت رسالة (واتساب) بالخطأ أرسلها مواطن بمنطقة حائل السعودية في تكبُّده مبلغاً مالياً كبيراً لإعداد وليمة عشاء كبرى في إحدى الاستراحات، وكان المواطن قد بعث برسالة عبر تطبيق (واتساب) إلى أحد أصدقائه يدعوه فيها إلى تناول العشاء، لكنه أرسلها بالخطأ لكل قائمة الاتصال على جوّاله.
وفُوجئ المواطن بعدها بعشرات الرسائل بالموافقة على الدعوة وتأكيد الحضور للوليمة؛ ليضطر بعدها إلى البحث عن استراحة وشراء عدد من الذبائح لاستيعاب العدد الكبير من المدعوين للعشاء، إلا أن المفارقة في الواقعة أن جميع المدعوين حضروا الوليمة إلا الشخص الذي كان معنياً بالرسالة، إذ إنه (طنّش)، لأنه على حد قوله عن ذلك الصديق: (نتن) -أي بخيل-، إنه لا يعزمني إلا على (بليلة)، أو على ساندويتش (شاورمة) – والحمد لله أن ربي (جاب مناخيره بالأرض)".