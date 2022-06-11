"عشاء الاستراحة".. "السديري": رسالة "واتساب" بالخطأ كلّفت مواطناً مبلغاً كبيراً من المال

وفُوجئ المواطن بعدها بعشرات الرسائل بالموافقة على الدعوة وتأكيد الحضور للوليمة؛ ليضطر بعدها إلى البحث عن استراحة وشراء عدد من الذبائح لاستيعاب العدد الكبير من المدعوين للعشاء، إلا أن المفارقة في الواقعة أن جميع المدعوين حضروا الوليمة إلا الشخص الذي كان معنياً بالرسالة، إذ إنه (طنّش)، لأنه على حد قوله عن ذلك الصديق: (نتن) -أي بخيل-، إنه لا يعزمني إلا على (بليلة)، أو على ساندويتش (شاورمة) – والحمد لله أن ربي (جاب مناخيره بالأرض)".