"عقبة برمة": مخالفات بالجملة.. وخطر مستمر يهدِّد بوقوع حوادث قاتلة

وتفصيلاً، وثَّقت "سبق" أمس عبور شاحنة للعقبة في حالة نزول، وهي تسير في الاتجاه المعاكس للسيارات المقابلة؛ ما يمكن أن ينشأ عنه ما لا تُحمد عقباه.. كما يمكن أن تتعرض لعطل في مكابحها نتيجة للاستخدام المستمر لها؛ وهو ما نتج منه حوادث في أوقات سابقة.