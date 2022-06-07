"عقبة برمة": مخالفات بالجملة.. وخطر مستمر يهدِّد بوقوع حوادث قاتلة

تُشكِّل عقبة "برمة"، التي تربط بين محافظة تنومة ومركز ثلوث المنظر، حلقة وصل بين السراة وتهامة عسير، إلا أن وعورتها وشدة انحداراتها وضيقها تزيد من خطورتها، وخصوصًا في ظل عبورها من بعض الشاحنات في مخالفة واضحة وصريحة؛ إذ يُمنع عبورها من العقبة؛ الأمر الذي يهدد بوقوع حوادث ومخاطر على قائديها وعابري الطريق.
وتفصيلاً، وثَّقت "سبق" أمس عبور شاحنة للعقبة في حالة نزول، وهي تسير في الاتجاه المعاكس للسيارات المقابلة؛ ما يمكن أن ينشأ عنه ما لا تُحمد عقباه.. كما يمكن أن تتعرض لعطل في مكابحها نتيجة للاستخدام المستمر لها؛ وهو ما نتج منه حوادث في أوقات سابقة.
ولم تمنع من ذلك اللوحات الإرشادية والتحذيرية التي وُضعت في بداية العقبة ونهايتها، التي تحذر قائدي الشاحنات من الصعود أو النزول لخطورة ذلك على أرواحهم وأرواح أصحاب المركبات الصغيرة.
وطالب عابرو العقبة الجهات المختصة بالتحرك لوقف سير تلك الشاحنات، والعمل على تأمينها بما يضمن سلامة مرتاديها الذين يعمدون إلى استخدامها للوصول إلى أعمالهم ومصالحهم بالمحافظات المجاورة، بالرغم من وعورتها وما شهدته من حوادث؛ ذهب ضحيتها عدد من الأبرياء.
وتناولت "سبق" خطورة تلك العقبة ومخالفة عبور الشاحنات في السير معها في تقارير عدة منذ سنوات إلا أن الوضع لا يزال على ما هو عليه.