عقول مُبدعة.. هنا قصص طلاب سعوديين رفعوا راية التفوق والتألق في المحافل الدولية

وفي الأيام الماضية، سلّطت وسائل إعلام غربية الضوء على إنجاز جديد حققته إحدى بنات المملكة، والتي استطاعت أن تحصل على منحة بحثية من مكتب وزير الدفاع الأمريكي، لا تُمنح إلا للأشخاص الذين يتمتعون بالنبوغ والقدرة على خدمة البحث العلمي حول العالم، حصلت عليها الطالبة السعودية المبتعثة من جامعة الجوف لدراسة الدكتوراه في علوم الحاسب، بالولايات المتحدة الأمريكية، بسمة بنت إبراهيم الخنجر، على منحة بحثية تأتي ضمن الأبحاث المدعومة في جامعة فلوريدا أتلانتك الأمريكية، مع العلم أن المبتعثة تجري حاليًا، بحثًا عن توظيف "إنترنت الأشياء" في مجال المعارك الحربية، واستخدام تقنيات أمنية للمحافظة على مواقع المعدات الحربية، والجنود، وتأمينها واسترجاعها من الجهات الموثوقة، حسبما كشفت وكالة الأنباء السعودية.