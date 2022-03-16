علاقات الرياض ولندن تتجاوز الشعارات وتؤكد رسوخها اقتصاديًا وسياسيًا

وليست العلاقات بين الرياض ولندن وليدة اليوم، وإنما ترجع إلى فترة الحرب العالمية الأولى، حين وقع الملك عبد العزيز اتفاقية دارين عام 1915 مع الحكومة البريطانية. وتواصل العلاقات بين البلدين تطورها وترابطها؛ ففي 20 مايو 1927 وقعت الحكومة البريطانية ومملكة نجد اتفاقية أخرى هي اتفاقية جدة، وكانت المملكة المتحدة من أوائل الدول التي اعترفت بالسعودية عام 1926، وكان لها بعثة دبلوماسية في البلاد، كما افتتحت السعودية سفارتها في لندن عام 1930، لتكون ثاني شكل رسمي للعلاقات الخارجية السعودية.