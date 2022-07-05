على الأقدام والدراجات الهوائية والنارية.. قصص "حجاج" تكبدوا المشقة لزيارة بيت الله الحرام

وقال آدم الذي يسكن بريطانيا منذ نحو 25 عامًا، عن اتخاذه قرار الذهاب سيراً على الأقدام إلى مكة المكرمة، إنه "بعد فرض حظر التجول بسبب جائحة كورونا، شغلت نفسي بقراءة القرآن وفهمه، وبعد سنة ونصف من الدراسة العميقة في القرآن استيقظت في يوم ما من النوم ووجدت في صدري شيئًا في داخلي يقول لي اذهب سيراً على الأقدام إلى مكة".