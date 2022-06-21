على هامش زيارة ولي العهد.. توقيع اتفاقية بين "موضوع" الأردنية وصحيفتَيْ "سبق" و"عاجل"

وقَّعت مؤسسة سبق الإلكترونية المالكة لصحيفة "سبق"، و"إيجاز" للنشر الإلكتروني المالكة لصحيفة "عاجل"، اتفاقية تعاون مع شركة "موضوع" الأردنية الرائدة في إثراء المحتوى العربي على الإنترنت، وتطويع التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة اللغة العربية.
وجاء توقيع الاتفاقية على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، العاصمة الأردنية عمَّان.
وقَّع الاتفاقية اليوم الثلاثاء في الأردن مدير شركة موضوع السيد رامي القواسمي، وعلي الحازمي المدير العام لمؤسسة سبق الإلكترونية، وسلطان المالكي المدير العام لشركة إيجاز للنشر الإلكتروني ورئيس تحرير صحيفة عاجل الإلكترونية.
وحضر توقيع الاتفاقية خالد المالك رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، وفهد بن حسن آل عقران رئيس وكالة الأنباء السعودية، وعدد من رؤساء تحرير الصحف السعودية ومديري القنوات الفضائية من الوفد الإعلامي المرافق.
وتضمَّنت الاتفاقية تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمتلكها شركة موضوع لصالح مؤسسة سبق الإلكترونية، وصحيفة عاجل المملوكة لشركة إيجاز للنشر الإلكتروني.