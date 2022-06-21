على هامش زيارة ولي العهد.. توقيع اتفاقية بين "موضوع" الأردنية وصحيفتَيْ "سبق" و"عاجل"

وقَّعت مؤسسة سبق الإلكترونية المالكة لصحيفة "سبق"، و"إيجاز" للنشر الإلكتروني المالكة لصحيفة "عاجل"، اتفاقية تعاون مع شركة "موضوع" الأردنية الرائدة في إثراء المحتوى العربي على الإنترنت، وتطويع التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة اللغة العربية.